Юниорская сборная Беларуси по хоккею уступила словакам на турнире Dzurilla Cup

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) уступила сверстникам из Словакии в матче второго тура Dzurilla Cup, который в эти дни проходит в Пьештянах. Поединок завершился со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Руммо после победы над швейцарцами попытались закрепить успех в споре со словацкой дружиной. Александр Суворов открыл счет на 14-й минуте, и соперники какое-то время приходили в себя, тщетно пытаясь сравнять счет.

Во втором периоде словаки добились своего, использовав большинство. Шайбу забросил Юрай Слафковский. Вскоре белорусы еще дважды были вынуждены капитулировать после точных атак оппонентов. В заключительном периоде преимущество своей дружины укрепил Юрай Слафковски, оформивший голевой дубль.

Таким образом, белорусская юниорская сборная с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице турнира. Впереди словаки, на счету которых две виктории и шесть пунктов, и швейцарцы, в дневном матче второго тура Dzurilla Cup обыгравшие со счетом 2:0 немецких юниоров, пока не имеющих очковых приобретений и замыкающих квартет. В заключительном туре белорусов ждет матч с командой Германии. Матч начнется 8 февраля в 12.30 по белорусскому времени.-0-