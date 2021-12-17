Юниорская сборная Беларуси выиграла серебро хоккейного турнира ЕЮОФ в Финляндии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) выиграла серебро хоккейного турнира зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Окончательная расстановка команд на пьедестале стала известна после того, как финны обыграли сборную России со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). Северяне в итоге стали победителями, а восточные соседи бронзовыми медалистами ЕЮОФ.

Команда Беларуси в своем заключительном матче на данном турнире победила чехов - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Команды демонстрировали равную игру, однако первыми отличились чехи. Белорусы, впрочем, не стали тянуть время и достаточно оперативно сравняли счет. Взятие ворот на свой счет записал Семен Морщенок с подачи Матвея Ладутько.

Во второй трети поединка игра постепенно перешла под контроль подопечных Андрея Михалева, которые вышли вперед на 29-й минуте. Старания партнеров по команде завершил точным броском Николай Тишкевич, ассистентом которого записали Леонида Булгакова. Но чехи вновь смогли отыграться благодаря Адаму Барешу, отличившемуся на 34-й минуте, когда белорусы играли в меньшинстве.

В заключительном периоде белорусы очень рисковали, оставшись в меньшинстве на его экваторе. Однако игроки чешской юниорской дружины достаточно вальяжно сыграли в обороне и были за это наказаны. На 51-й минуте точку в матче поставил Николай Тишкевич. Как ни старались соперники уйти от поражения, это им не удалось.

После четырех матчей на турнире юниорская сборная Беларуси набрала восемь очков. После того как команда Финляндии победила дружину России, стало понятно, что подопечные Андрея Михалева выиграли серебро.-0-