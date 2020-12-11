Юниорские сборные Беларуси по футболу узнали соперников по квалификации ЧЕ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочных турниров юниорских чемпионатов Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты старшей юниорской сборной Беларуси (U-19) попали в 3-ю квалификационную группу вместе со сверстниками из Австрии, Венгрии и Эстонии. Турнир с участием этих команд пройдет в период с августа по ноябрь 2021 года. В следующий отборочный раунд, который состоится в марте 2022 года, напрямую попадут по две лучшие дружины из 13 групп. Финальная стадия первенства континента пройдет на аренах Словакии.

Соперниками юношеской сборной Беларуси (U-17) в 13-й квалификационной группе будут футболисты Англии, Словакии и Армении. Проведение отборочного турнира запланировано на июль - ноябрь 2021 года. В следующий этап отбора, который пройдет в начале весны 2022 года, выйдут по две лучшие сборные из 13 квартетов, а также четыре команды из занявших третьи места. Финальная часть юношеского первенства Европы с участием 16 дружин состоится на футбольных полях Израиля.-0-