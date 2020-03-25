Юниорский ЧМ по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная легкоатлетическая ассоциация совместно с правительством и федерацией легкой атлетики Кении приняли решение отложить проведение чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров, который должен был пройти 7-12 июля в Найроби, в связи с распространением COVID-19 на международном уровне. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Ситуация, которая складывается в мире, повлияла бы на эти соревнования, поскольку многие страны ограничивают международные поездки, ссылаясь на необходимые карантины и советуя гражданам и организаторам избегать массовых мероприятий. При этом обязательно должно учитываться здоровье спортсменов, официальных лиц и зрителей. Всемирная легкоатлетическая ассоциация признает огромную подготовительную работу, которая была проведена местным организационным комитетом", - отметили в пресс-службе.

По рекомендации медицинского департамента Всемирной легкоатлетической ассоциации, которая находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, проведение всех основных мероприятий должно быть безотлагательно пересмотрено из-за распространение нового коронавируса во многих странах.

ВЛА совместно с правительством и федерацией легкой атлетики Кении в скором времени определит альтернативную дату проведения чемпионата, удобную для спортсменов и страны.

Ранее World Athletics совместно с Министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией легкой атлетики приняло решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая. Также три этапа "Бриллиантовой лиги" были перенесены из-за коронавируса.-0-