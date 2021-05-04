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Новости
07:17
Историко-патриотический марафон "Я пишу тебе из 41..." проходит в Могилеве
Регионы
07:00
Картина дня: подготовка к ЭКСПО в Дубае, проект "Подвиг молодых" и как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море
Общество
00:33
Билл Гейтс и его супруга заявили о расторжении брака
В мире
03.05.21
03.05.21
23:48
Во Франции произошел пожар в церкви святых Петра и Павла
В мире
03.05.21
23:18
Юниоры Беларуси уступили россиянам в четвертьфинале хоккейного ЧМ
Спорт
03.05.21
22:59
ФОТОФАКТ: В Большом театре продолжаются репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке Елизарьева
Культура
03.05.21
22:29
Из центра для несовершеннолетних преступников в Венесуэле сбежали более 50 человек
В мире
03.05.21
21:55
В Гомельском районе пройдет акция "Памяти подвига будем верны"
Регионы
03.05.21
21:48
Генсек ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать условия перемирия
В мире
03.05.21
21:40
Каноны творчества преподавателей БГАИ раскроют на выставке в Минске
Общество
03.05.21
21:29
Белорусский анимационный фильм "263 ночи" покажут ко Дню Победы в музее ВОВ
Культура
03.05.21
21:21
Пасхальный фестиваль в Гомеле начнется 4 мая
Регионы
03.05.21
21:11
В Беларуси планируют развивать проекты по использованию торфопродукции на цементных заводах
Экономика
03.05.21
20:53
Более 721 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
В мире
03.05.21
20:39
Велопробег по местам памяти в Молодечненском районе соберет около 120 участников
Регионы
03.05.21
20:23
Минлесхоз планирует выставить на торги около 20 тыс. куб.м пиломатериалов
Экономика
03.05.21
20:09
ВОЗ: на вакцинацию от коронавируса в мире потребуется до $45 млрд в 2022 году
В мире
03.05.21
19:54
В Минске вынесли приговоры еще двум участникам массовых беспорядков
Происшествия
03.05.21
19:46
Аграрии Гомельской области завершили сев ранних зерновых и зернобобовых
Регионы
03.05.21
19:29
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса "Золотая Литера" состоится 5 мая
Культура
03.05.21
19:24
В Минске на ул.Первомайской легковушка врезалась в трамвай
Происшествия
03.05.21
19:15
Минюст отказал в госрегистрации политической партии "Союз"
Политика
03.05.21
19:06
Мининформ объявил конкурс на лучшее освещение Года народного единства
Общество
03.05.21
18:50
Житель Барановичей задержан за порчу имущества и участие в акциях протеста
Происшествия
03.05.21
18:40
МАРТ установил тарифы на транспортировку нефти по новым маршрутным направлениям
Экономика
03.05.21
18:19
Автомобильное топливо подорожает с 4 мая
Общество
03.05.21
18:18
Призерами радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" стали 144 финалиста
Культура
03.05.21
18:00
Необходимое лечение доставленных в Минск подростков проводится в полном объеме - главврач БСМП
Общество
03.05.21
17:55
В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона
Происшествия
03.05.21
17:35
Роботоферма, жилье, инвестиции - развитие чернобыльских земель обсудили в Гомельской области
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Спорт
04 мая 2021, 07:33
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