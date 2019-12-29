Юниоры "Динамо-Минск" победили на 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире в Швейцарии

29 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Юниоры "Динамо-Минск" одержали победу на 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире в Швейцарии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Финал турнира вышел белорусским. В матче за первое место на швейцарском льду сошлись детские хоккейные команды "Динамо-Минск" и СК "Минск" , дошедшие до финала без единого поражения. Победу со счётом 2:0 одержала команда Динамо-Минск.

На турнире белорусским юниорам противостояли хоккейные клубы Швейцарии, России и Франции, в общей сложности 10 команд.

25-й юбилейный международный детский хоккейный турнир памяти Жана Тэнгли проходил в швейцарском городе Марли 27-29 декабря.

Международный детский хоккейный турнир памяти Жана Тэнгли проводится ежегодно с 1995 года традиционно в канун Нового года и носит имя уроженца Фрибура, известного швейцарского художника-кинетиста.

В 2018 году Беларусь на турнире в Швейцарии представлял новополоцкий хоккейный клуб "Химик-2006".

Участие белорусских команд стало возможным благодаря поддержке Почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, Президентского спортивного клуба, посольства Беларуси в Швейцарии и Федерации профсоюзов Беларуси.-0-