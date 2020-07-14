ЮНИСЕФ в Беларуси и БАТЭ станут партнерами по развитию инклюзии через спорт

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН и футбольный клуб БАТЭ 17 июля подпишут на "Борисов-Арене" меморандум о сотрудничестве в сфере спорта во имя развития, рассчитанный на один год, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

"Меморандум закрепит усилия организаций в сфере продвижения прав ребенка в Беларуси, будет способствовать развитию инклюзии, социализации и ресоциализации наиболее уязвимых групп детей и молодежи через спорт", - отметили в представительстве Фонда.

В ЮНИСЕФ добавили, что работа в сфере спорта во имя развития для ЮНИСЕФ в Беларуси - новое направление. Оно выделилось в отдельную программную деятельность накануне проведения в стране II Европейских игр.

Сейчас организация реализует ряд совместных проектов с другими спортивными организациями. В числе мероприятий - детские забеги в рамках Минского полумарафона, семейный футбольный фестиваль "Мама, папа, я - футбольная семья", футбольный турнир "Вместе к победе" для ресоциализации подростков в конфликте с законом и другие.-0-