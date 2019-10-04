Юношеская сборная Беларуси по хоккею лидирует на турнире в Китае

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третий день юношеского турнира, который проходит в Пекине, сборная Беларуси (U-17) не смогла справиться с финскими сверстниками. Однако, вновь обыграв дружину США, она находится на лидирующей позиции в турнирной таблице соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.

Утром команда Дмитрия Шульги проиграла по буллитам финнам со счетом 2:3. В вечерней части программы соперниками белорусов вновь стали американцы. На сей раз юношеская сборная Беларуси дважды поразили ворота конкурентов - 2:0. Отличились Даниил Лой и Максим Глинский.

После трех дней подопечные Дмитрия Шульги, набрав 11 пунктов в пяти матчах, лидируют в турнирной таблице, опережая на два очка Латвию. По семь очков на счету российских и американских юных хоккеистов. Замыкают таблицу финны с двумя баллами.-0-