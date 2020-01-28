Юношеская сборная Беларуси по хоккею отправится на товарищеский турнир в Швейцарию

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею примет участие в международном товарищеском турнире, который пройдет в швейцарском Романсхорне с 6 по 8 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Соперниками подопечных Дениса Булгакова станут сборные Швейцарии, Латвии и Словакии.

Тренерский штаб команды сделал ставку на следующих игроков:

Вратари: Ян Шостак (Беларусь U18-U17/БФСО "Динамо"), Александр Зенюк ("Юность");

Защитники: Даниил Карпович ("Минские зубры"/БФСО "Динамо"), Кирилл Гудков (БФСО "Динамо"), Ян Дудко (Беларусь U17/ "Брест"), Максим Глинский (Беларусь U17/БФСО "Динамо"), Владислав Пашуто ("Юность"), Артем Барашкин ("Юность"), Георгий Захаркевич (БФСО "Динамо"), Арсений Козич ("Брест-2");

Нападающие: Николай Тишкевич (БФСО "Динамо"), Иван Аношко (БФСО "Динамо"), Леонид Булгаков (БФСО "Динамо"), Даниил Боурош (Беларусь U17/БФСО "Динамо"), Антон Асташевич (Беларусь U17/БФСО "Динамо"), Андрей Лошко (Беларусь U17/ "Металлург"), Тимофей Тимошков ("Юность"), Владислав Горчарук ("Юность"), Матвей Шидловский ("Юность"), Марк Домбровский (БФСО "Динамо"), Егор Сидоров (БФСО "Динамо"), Максим Лисичкин (БФСО "Динамо").

Стартовый матч состязаний белорусы проведут 6 февраля против Латвии (начало матча в 16.00). На следующий день им предстоит спор со словацкими сверстниками (16.00). Завершит выступление в альпийской стране команда Дениса Булгакова 8 февраля матчем против швейцарцев (15.30).-0-