Юношеская сборная Беларуси по хоккею отправляется на турнир в Китай

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской юношеской сборной предстоят матчи на международном турнире в Китае. Подопечные Дмитрия Шульги с 2 по 6 октября проверят себя в играх с командами США, России, Латвии и Финляндии. Такая информация размещена на сайте ФХРБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заявку команды попали следующие хоккеисты: Иван Лущик, Тихон Чайка, Алексей Гарапучик, Арсений Сазанович, Максим Глинский, Кирилл Мягкий, Вячеслав Грамович, Никита Стасенко, Максим Сущинский, Леонид Апанасюк, Егор Игнатенко, Герман Яваш, Антон Асташевич, Даниил Боурош, Данила Ильинчик, Федор Николаеня, Захар Польшаков, Даниил Лой, Андрей Лошко, Илья Морозов.

Во время соревнований в Китае белорусы по два раза сыграют с каждым соперником. Любопытен и формат матчей: они будут проходить в три периода по 15 минут с трехминутными перерывами. В прошлом году юношеская сборная Беларуси под руководством прежнего наставника Павла Перепехина выиграла турнир.-0-