Юношеская сборная Беларуси победила латвийцев и сохранила шансы на выход в элитный раунд квалификации ЧЕ по футболу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сохраняют шансы на выход в элитный раунд квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче домашнего отборочного турнира подопечные Андрея Скоробогатько на поле минского стадиона "Трактор" встречались со сверстниками из Латвии и выиграли со счетом 1:0.
В первом туре белорусы сыграли вничью с венграми - 0:0, а затем уступили сербам со счетом 1:2.
В другом сегодняшнем поединке 6-й квалификационной группы на столичном стадионе "Динамо" команды Венгрии и Сербии разошлись миром - 0:0.
Итоговое положение: Венгрия - 5 очков, Сербия - 4, Беларусь - 4, Латвия - 3.
В элитный отборочный этап юношеского континентального первенства выйдут команды, занявшие 1-2-е места в 13 квалификационных группах, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции.
Финальная стадия юношеского чемпионата Европы пройдет в мае 2020 года на аренах Эстонии.-0-