Юношеская сборная Беларуси сыграла вничью с бельгийцами и вышла в финал розыгрыша Кубка развития

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) стали финалистами розыгрыша Кубка развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем поединке предварительной группы А подопечные Андрея Скоробогатько сыграли вничью с бельгийцами - 1:1.

Оба мяча в этой встрече были забиты в первой десятиминутке: уже на 1-й минуте Егор Шедько вывел хозяев вперед, а вскоре соперники сравняли результат.

На старте турнира белорусы разгромили команду Узбекистана (4:1), а затем одолели финнов (2:1). В другом сегодняшнем матче этого квартета финские футболисты победили узбеков со счетом 2:1. Итоговое положение: Беларусь - 7 очков, Бельгия - 7, Финляндия - 3, Узбекистан - 0.

Победителями группы В стали футболисты Таджикистана, обыгравшие сегодня команду Грузии - 2:1. В другом поединке сборная Исландии выиграла у израильтян с результатом 2:0. Итоговое положение: Таджикистан - 6, Израиль - 4, Грузия - 4, Исландия - 3.

Таким образом, в заключительный день соревнований 25 января в минском футбольном манеже главный приз разыграют сборные Беларуси и Таджикистана (начало в 16.45), а в матче за бронзовые медали встретятся команды Бельгии и Израиля (14.30). В игре за 7-е итоговое место сыграют футболисты Исландии и Узбекистана (10.00), за 5-е место поспорят сборные Грузии и Финляндии (12.15). Вход на все матчи турнира юных футболистов свободный.

Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Год назад белорусы обыграли в решающем поединке израильтян со счетом 1:0. Бронзу завоевали словаки, победившие в матче за 3-е место грузинских футболистов с результатом 2:0. Для белорусской команды нынешние соревнования являются важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции белорусы поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-

Фото Сергея Шелега