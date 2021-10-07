Юношеская сборная Беларуси уступила венграм в квалификации к ЧЕ по футболу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-19) уступила соперникам из Венгрии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в Дьере. Матч начался с небольшой задержкой из-за проблем с освещением стадиона. Не облегчил задачу футболистам обеих дружин и проливной дождь.

В первые минуты матча команды больше заботились о безопасности своих ворот. Но затем венгры начали действовать первым номером. Если опасный удар Оливера Надя цели не достиг, то на 19-й минуте Доминик Стойка уверенно реализовал пенальти за фол на Бенце Барны.

Белорусские футболисты были вынуждены рисковать, чтобы отыграться, но не смогли взять мяч под контроль.

После перерыва белорусы изменили тактику и стали действовать в более атакующей манере. Но вновь отличились венгры. Даниэль Немет отправил мяч в сетку ворот соперников с 16 метров.

Отыграть один мяч белорусы смогли на 62-й минуте, когда один из лидеров белорусской сборной Кирилл Зинович отправил мяч в левый нижний угол от вратаря венгров, который в данном эпизоде был бессилен.

Последние минуты встречи прошли под аккомпанемент атак белорусов, пытавшихся сравнять счет. Однако сделать им этого не удалось.

В еще одном матче группы, которая проводит свои матчи в Дьере, австрийцы обыграли эстонскую дружину - 4:0.

Именно с командой из альпийской страны проведут белорусские юноши свой следующий матч отбора, который намечен на 9 октября.

После первого тура ситуация в группе 3 такова: Австрия - 3 очка (1 игра), Венгрия - 3 (1), Беларусь - 0 (1), Эстония - 0 (1). -0-