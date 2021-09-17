Юношеские сборные Беларуси сыграют в розыгрыше Кубка Европы по баскетболу 3х3

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Лиссабоне стартует розыгрыш Кубка Европы по баскетболу 3х3 среди юношеских команд (U-17), в котором примут участие две белорусские сборные, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском турнире белорусы сегодня в первом матче предварительной группы С встретятся со сверстниками из Словении, а завтра сыграют с командой Израиля. В составе сборной Беларуси под началом Александра Лашкевича выступят Илья Милашевский, Даниил Коско, Иван Балдуев, Алексей Шевченко, Михаил Голубко.

Белорусские девушки свои встречи в группе D проведут завтра - сначала их соперницами будут баскетболистки Нидерландов, а потом - израильтянки. Беларусь представят Екатерина Новик, Полина Костюковец, Полина Верабей, Евгения Бернацкая, главный тренер - Андрей Навойчик.

После завершения первого этапа соревнований борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из предварительных групп. Решающие поединки в португальской столице состоятся 19 сентября.-0-