"Юность" и "Неман" откроют 28-й чемпионат Беларуси по хоккею

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует 28-й чемпионат Беларуси по хоккею. В матче открытия встретятся финалисты прошлого первенства - чемпион страны минская "Юность" примет серебряного призера гродненский "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый поединок нового чемпионата начнется на льду минской "Чижовка-Арены" в 17.00. На прошлой неделе хоккеисты "Юности" стали обладателями Кубка Беларуси, а в минувший вторник их наставник Михаил Захаров стал главным тренером национальной сборной Беларуси.

В новом сезоне белорусские любители хоккея смогут увидеть на телеэкранах 200 матчей национального чемпионата благодаря договору, подписанному руководителями ФХРБ и РУП "Белтелеком". Кроме того, федерация хоккея продолжит сотрудничество с телеканалом "Беларусь 5" и другими вещателями.

В дивизионе А экстралиги выступят 8 клубов: "Юность-Минск", "Неман", "Шахтер" (Солигорск), "Динамо-Молодечно", "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Лида", "Могилев".

В дивизионе В сыграют 9 команд: "Авиатор" (Барановичи), "Витебск", "Локомотив" (Орша), "Пинские ястребы", "Брест", "Бобруйск", "Химик" (Новополоцк), Беларусь-U20, Беларусь-U18.

На первом этапе, который завершится 28 ноября, в обеих группах пройдут 4-круговые турниры. На второй стадии первого этапа произойдет деление чемпионата на три группы согласно занятым участниками местам. Матчи второй стадии пройдут с января по февраль 2020 года.

На втором этапе чемпионата восемь лучших команд турнира поборются за главный трофей сезона - Кубок Президента. Его формула осталась прежней: серии плей-офф - четвертьфиналы, полуфиналы и финал до четырех побед одной из команд.

Минская "Юность" 8 раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-