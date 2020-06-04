"Юность" и "Неман" узнали даты матчей в хоккейной Лиге чемпионов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" и гродненского "Немана" узнали даты матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

На следующий день после проведения жеребьевки главного командного турнира европейского хоккея организаторы состязаний определились с датами проведения стартовых матчей Лиги чемпионов, в том числе с участием белорусских команд. Таким образом, поединки 1/16 финала пройдут 6-7 октября. Ответные встречи назначены на 13-14 октября.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/2021 примут участие 32 команды. Старт соревнований перенесен с 3 сентября на 6 октября, но в случае необходимости начало турнира могут отсрочить еще на месяц.

На старте Лиги чемпионов соперниками столичной "Юности" станет чешский ХК "Тршинец". Гродненцы сыграют со шведской "Фрелундой", которая является действующим обладателем трофея турнира.

В минувшем сезоне "Юность" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей немецкой дружине "Ред Булл Мюнхен".-0-