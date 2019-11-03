"Юность-Минск" обыграла "Могилев" в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" выиграли у "Могилева" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости уверенно начали поединок и уже на первой минуте противостояния шайбу в ворота "Юности" забросил нападающий Виктор Андрущенко. Минчан такое положение дел не устроило и они увеличили количество атак на ворота "Могилева". Осуществить задуманное у "красно-синих" получилось на 18-й минуте матча. Счет сравнял форвард Максим Парфеевец - 1:1.

Во втором периоде хозяева ледовой площадки постарались увеличить преимущество. Нападающий "Юности" Сергей Дрозд на 23-й минуте встречи взял ворота соперников - 2:1. А уже под занавес второй двадцатиминутки его партнеры по команде Всеволод Кашкар и Максим Парфеевец увеличили отрыв - 4:1.

В третьем периоде минчане продолжили доминировать. Последнюю шайбу в этом противостоянии на 48-й минуте забросил форвард "Юности" Денис Цыганов - 5:1.

В других матчах чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" уступило солигорскому "Шахтеру" - 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1), "Гомель" проиграл жлобинскому "Металлургу" - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1), гродненский "Неман" в гостях оказался сильнее "Лиды" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).-0-