"Юность" обыграла "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" в матче белорусской экстралиги. Встреча в столице закончилась со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 16-й минуте счет открыл форвард минчан Иван Фищенко. Восстановить равновесие гости сумели вскоре после перерыва, точным броском отметился Павел Пищальников. Под занавес второй трети "Юность" опять вышла вперед - индивидуальным мастерством блеснул Вячеслав Андрющенко. Впрочем, и на этот раз молодечненцам удалось отыграться, снова равными цифры на табло сделал Александр Суворов, реализовавший лишнего в начале третьего периода. Игра перешла в овертайм, где победу действующим чемпионам принес Дмитрий Арсенюк.

В другом матче дня "Брест" дома не справился с "Неманом" - 2:4. Уже к девятой минуте гродненцы вели в две шайбы, однако к экватору игры хозяева отквитали дефицит. И все же своего гости не упустили, поразив цель дважды за две минуты на излете финальной трети. Ассистентский хет-трик за "Неман" оформил Павел Ажгирей. Таким образом гродненцы, набравшие 47 очков, вернулись на шестое место экстралиги, у "Динамо-Молодечно" и "Химика" на балл меньше, но у новополочан есть игра в запасе.

В еще одной игре четверга "Шахтер" на своем льду уверенно разобрался с "Лидой" - 5:2. Дубль записал в актив форвард горняков Кирилл Никулин, а его партнер по команде Михаил Стефанович отметился голом в стиле лакросс (отправил шайбу "за шиворот" голкиперу, находясь за воротами). Эта победа позволила "Шахтеру" приблизиться к топ-3 на расстояние одного балла. У солигорчан - 59 очков, у лидирующей "Юности" на 10 пунктов больше.-0-