"Юность" обыграла "Гомель" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" дома обыграли "Гомель" в очередном матче второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды верхней шестерки экстралиги вышли на лед впервые после международной паузы. Основное время матча в столице закончилось со счетом 1:1, обе шайбы были заброшены в первом периоде: на гол капитана "Юности" Андрея Антонова ответил форвард "рысей" Евгений Дадонов. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков точнее были минчане - победный буллит исполнил Аслан Раисов.

В других встречах четверга "Витебск" в гостях оказался сильнее "Шахтера" 4:2, а "Металлург" дома разобрался с "Неманом" - 2:0.

После 51 матча сезона положение клубов в топ-6 экстралиги следующее:

1. "Юность" (83 очка)

2. "Металлург" (78)

3. "Гомель" (69)

4. "Шахтер" (63)

5. "Витебск" (63)

6. "Неман" (55).-0-

Фото Сергея Шелега