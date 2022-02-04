"Юность" обыграла "Неман" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" на чужом льду обыграли "Неман" в очередном матче белорусской экстралиги. На двоих команды настреляли 11 шайб, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой трети гости дважды выходили в счете вперед, но оба раза гродненцы отыгрывались. Цифры 2:2 на табло продержались почти до конца второго периода: незадолго до перерыва "Юность" снова обеспечила себе отрыв, на сей раз в два гола. В финальной 20-минутке зрители увидели сразу пять шайб, три из них забросили игроки столичной команды. Итоговый счет - 7:4 в пользу минчан. По дублю в составе победителей оформили Александр Павлович и Дмитрий Арсенюк.

В параллельном матче "Витебск" и "Металлург" доигрались до серии буллитов. Основное время закончилось со счетом 3:3, но послематчевые броски лучше удались жлобинчанам. В еще одном поединке пятницы сошлись "Шахтер" и "Гомель", "рыси" оказались сильнее - 2:1.

В субботу свои матчи проведут команды нижней шестерки экстралиги: "Брест" примет "Химик", "Могилев" сыграет с "Динамо-Молодечно", а "Лида" встретится с "Локомотивом".-0-