"Юность" обыграла "Неман" в первом матче 28-го чемпионата Беларуси по хоккею

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты минской "Юности" победили серебряного призера гродненский "Неман" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в матче открытия 28-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый поединок, состоявшийся на льду столичной "Чижовка-Арены" получился очень напряженным и на протяжении долгого времени никто не мог открыть счет. Только за 6 минут до финальной сирены форвард хозяев Максим Парфеевец реализовал численное большинство, а за 5 секунд до окончания встречи ее итог подвел Станислав Лопачук - 2:0 в пользу подопечных Михаила Захарова.

В дивизионе А белорусской эксталиги выступают 8 клубов: "Юность", "Неман", "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Молодечно), "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Лида", "Могилев".

На первом этапе, который завершится 28 ноября, команды проведут 4-круговой турнир (по два матча дома и в гостях).

Минская "Юность" 8 раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-