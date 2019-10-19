"Юность" обыграла в овертайме жлобинский "Металлург" в чемпионате Беларуси по хоккею

Во время матча. Фото ХК "Юность"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" в гостевом матче чемпионата Беларуси обыграли жлобинский "Металлург" со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде хозяева ледовой площадки старались играть в обороне, и "Юности" никак не удавалось найти слабые места соперников. Шайб по итогу заброшено не было. Во второй двадцатиминутке скорости увеличились. Счет на 22-й минуте открыл форвард "волков" Владислав Лоновенко.

Подопечные Александра Макрицкого усилили атаку. Защитник "красно-синих" Андрей Антонов длинной передачей из своей зоны отрезал оборону хозяев, а нападающий Иван Дроздов на 47-й минуте матча успешно взял ворота соперников - 1:1.

Команды не смогли выявить сильнейшего в основное время. В овертайме на 62-й минуте матча победу "Юности" принес Иван Дроздов - 2:1.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси "Гомель" сегодня принимает на своей ледовой площадке "Могилев".-0-