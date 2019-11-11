"Юность" обыграла жлобинский "Металлург" в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" в гостевом матче чемпионата Беларуси обыграли жлобинский "Металлург" со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали матч в агрессивной манере, заработав за первый период три удаления игроков. Тем не менее, это не сказалось на ходе поединка. За 22 секунды до конца первого периода нападающий "Юности" Дмитрий Колготин открыл счет - 1:0.

Во второй двадцатиминутке гости продолжали владеть инициативой. Увеличить преимущество удалось форварду "красно-синих" Всеволоду Кашкару на 24-й минуте матча, через 27 секунд его партнер по команде Максим Парфеевец довел счет до 3:0. Хоккеисты "Металлурга" попытались отыграться, увеличив скорости. Единственный гол в ворота гостей удалось забить на 32-й минуте противостояния защитнику жлобинской команды Дмитрию Заламаю - 3:1.

Третий период прошел в активном противостоянии и без заброшенных шайб.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси гродненский "Неман" обыграл на своей ледовой площадке "Гомель" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).-0-