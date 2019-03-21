"Юность" одержала вторую победу над "Динамо-Молодечно" в полуфинале плей-офф экстралиги

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу над "Динамо-Молодечно" со счетом 4:1 в плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Определяющим в исходе встречи стал первый период, когда подопечные Михаила Захарова трижды поразили ворота соперников. Точными бросками на льду "Чижовка-Арены" отличились Михаил Стефанович, Павел Развадовский, Сергей Дрозд и Егор Гайнетдинов. У гостей из Молодечно автором гола стал Андрей Белевич. "Юность" ведет в серии до четырех побед со счетом - 2:0.
Плей-офф в экстралиге продолжится 22 марта матчем в Гродно между "Неманом" и "Шахтером". -0-
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