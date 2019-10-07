"Юность" перед матчами хоккейной Лиги чемпионов укрепила состав тремя форвардами минского "Динамо"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный победитель Континентального кубка "Юность-Минск" дозаявила на матчи Лиги чемпионов нападающих столичного "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба КХЛ.

Ряды команды Александра Макрицкого пополнили нападающие Артем Аносов, Михаил Стефанович и Иван Дроздов. Они призваны помочь фарм-клубу "зубров" в поединках Лиги чемпионов против финских "Пеликанс", которые пройдут 9 и 15 октября соответственно.

После четырех туров Лиги чемпионов хоккеисты "Юности" с пятью очками занимают четвертое место в группе D, отставая на три очка от лидирующей "Лозанны".-0-