"Юность" победила "Динамо-Молодечно" и находится в одном шаге от выхода в финал плей-офф Кубка Президента

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" добились третьей победы над "Динамо-Молодечно" в матчах полуфинальной серии Кубка Президента. Многократные чемпионы Беларуси одержали викторию со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане со старта начали играть хладнокровно, стараясь минимизировать опасные моменты у своих ворот, но в то же время остро атакуя. В одном из таких эпизодов на 14-й минуте счет открыл Станислав Лопачук. До перерыва молодечненцы пытались огорчить Игоря Брикуна, но он играл в рамке уверенно, и счет не изменился.

Во втором периоде молодечненцы владели инициативой, но гости без проблем справлялись с наскоками "зубров". На 28-й минуте встречи "бело-синие" были наказаны за слабую реализацию моментов. Денис Цыганов после передачи Александра Когалева пробил Александра Осипкова, удвоив преимущество своей команды.

В третьем периоде минчане действовали очень аккуратно, особо не угрожая чужим воротам, прежде всего думая об обороне. На 49-й минуте встречи надежду болельщикам "зубров" подарил Дмитрий Амброжейчик, забросивший шайбу в ворота Игоря Брикуна. Однако на большее молодечненцев не хватило. Проведя концовку поединка в большинстве, они так и не смогли перевести игру в овертайм.

Таким образом, серия переезжает в Минск при счете 3:1 в пользу "Юности", которой до выхода в финал Кубка Президента остается одержать одну победу. Матч на "Чижовка-Арене" состоится 19 марта и начнется в 19.00.-0-

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