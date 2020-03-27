ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 марта 2020
Минск Малооблачно 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
27.03.20
27.03.20 23:26 Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету В мире
27.03.20 22:57 Конгресс Международной федерации лыжного спорта перенесен на осень Спорт
27.03.20 22:40 "Юность" разгромила "Шахтер" в первом матче финальной серии Кубка Президента Спорт
27.03.20 22:17 Аппарат для искусственной вентиляции легких двух-четырех человек одновременно создали в России Технологии
27.03.20 21:57 "Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
27.03.20 21:45 Заявки на конкурс "Маладыя таленты Беларусі" принимаются до 31 марта Общество
27.03.20 21:42 Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом В мире
27.03.20 21:29 Мезенцев: российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран Общество
27.03.20 21:16 ЕЭК систематизировала принятые в странах ЕАЭС меры в связи с распространением COVID-19 Экономика
27.03.20 21:00 Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ В мире
27.03.20 20:30 Северная Македония вступила в НАТО В мире
27.03.20 20:11 Сидней стал хозяином женского ЧМ-2022 по баскетболу Спорт
27.03.20 20:05 "Торпедо-БелАЗ" одержало вторую победу на старте чемпионата Беларуси, обыграв у себя дома "Белшину" Спорт
27.03.20 19:55 Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса Общество
27.03.20 19:51 Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде Происшествия
27.03.20 19:38 Аисты и деревенские ласточки вернулись в Беларусь после зимовки Общество
27.03.20 19:26 Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля Калейдоскоп
27.03.20 19:11 Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран Общество
27.03.20 19:01 "Беларусь - удивительное место" - впечатления IT-инвестора из США от страны и людей Технологии
27.03.20 18:58 Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней Общество
27.03.20 18:54 Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав Общество
27.03.20 18:44 МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 31 декабря Экономика
27.03.20 18:42 Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара в Витебске - 2020" Президент
27.03.20 18:41 Глава автономии "Белорусы Москвы" награждена медалью Франциска Скорины Президент
27.03.20 18:41 Белорусские дорожники планируют к началу мая завершить подготовку к летнему сезону Общество
27.03.20 18:27 Худолеев: противопожарный режим на загрязненных радионуклидами территориях должен стать примером для всех Регионы
27.03.20 17:58 Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот" Общество
27.03.20 17:53 ФОТОФАКТ: Транспортировка пациента с коронавирусом Общество
27.03.20 17:51 Информация по спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси Спорт
27.03.20 17:43 МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов Общество
Все новости
Все новости
Спорт
27 марта 2020, 22:40

"Юность" разгромила "Шахтер" в первом матче финальной серии Кубка Президента

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" выиграли первый матч финальной серии Кубка Президента, взяв верх над солигорским  "Шахтером" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократные чемпионы Беларуси провели практически образцовый матч и выглядели лучше хоккеистов "Шахтера" буквально во всех компонентах игры. Солигорчане не сумели найти противодействия высокому прессингу минчан. Благодаря этому грозному оружию подопечные Александра Макрицкого смогли пресекать атаки быстрых нападающих "горняков", ыыигрывали шайбу в чужой зоне и у бортов. Так что взятия солигорских ворот Максимом Парфеевцом и Иваном Дроздовым стали логичным продолжением капитальной игры столичной дружины.

Во втором периоде неприятности для "горняков" продолжились. Сначала Иван Дроздов оформил дубль, а затем Максим Мальцев забросил четвертую шайбу в ворота гостей. На 31-й минуте Евгений Дадонов подарил надежду болельщикам "горняков" на то, что ситуация на льду изменится в пользу их любимцев. Увы, эта шайба так и осталась для команды Юрия Файкова единственной в матче.

Завершил разгром команды из города калийщиков Всеволод Кашкар. Менее чем за три минуты до финальной сирены Александр Когалев и Денис Цыганов вывели его на убойную позицию, и форвард "Юности" не промахнулся.

Хоккеисты "Юности" являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 (4:1) годах, а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с "сухим" счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский "Неман". В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским "Локомотивом" (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского "Динамо" (4:1). Хоккеисты "Шахтера" в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому "Металлургу" (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский "Неман" (4:3).

Следующий матч финальной серии пройдет 28 марта в Минске, а 31 марта и 1 апреля соперники встретятся в Солигорске. Затем, если понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона "Юность" переиграла "Неман" с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились столичный "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-

Фото Сергея Шелега

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Конгресс Международной федерации лыжного спорта перенесен на осень
"Энергетик-БГУ" победил "Рух" в матче чемпионата Беларуси по футболу
Фото ФИБА Сидней стал хозяином женского ЧМ-2022 по баскетболу
Во время матча. Фото ФК "Торпедо-БелАЗ" "Торпедо-БелАЗ" одержало вторую победу на старте чемпионата Беларуси, обыграв у себя дома "Белшину"
Фото из архива Информация по спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси
Фото из архива Белорусская делегация по гребле на байдарках и каноэ прибыла со сборов в Анталье
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли
Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше - Румак
"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты
Топ-новости
Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара в Витебске - 2020"
Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области
Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно
Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней
Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам
Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса
Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2!
"Беларусь - удивительное место" - впечатления IT-инвестора из США от страны и людей
Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля - Румак
НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.