"Юность" разгромила "Шахтер" в первом матче финальной серии Кубка Президента

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" выиграли первый матч финальной серии Кубка Президента, взяв верх над солигорским "Шахтером" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократные чемпионы Беларуси провели практически образцовый матч и выглядели лучше хоккеистов "Шахтера" буквально во всех компонентах игры. Солигорчане не сумели найти противодействия высокому прессингу минчан. Благодаря этому грозному оружию подопечные Александра Макрицкого смогли пресекать атаки быстрых нападающих "горняков", ыыигрывали шайбу в чужой зоне и у бортов. Так что взятия солигорских ворот Максимом Парфеевцом и Иваном Дроздовым стали логичным продолжением капитальной игры столичной дружины.

Во втором периоде неприятности для "горняков" продолжились. Сначала Иван Дроздов оформил дубль, а затем Максим Мальцев забросил четвертую шайбу в ворота гостей. На 31-й минуте Евгений Дадонов подарил надежду болельщикам "горняков" на то, что ситуация на льду изменится в пользу их любимцев. Увы, эта шайба так и осталась для команды Юрия Файкова единственной в матче.

Завершил разгром команды из города калийщиков Всеволод Кашкар. Менее чем за три минуты до финальной сирены Александр Когалев и Денис Цыганов вывели его на убойную позицию, и форвард "Юности" не промахнулся.

Хоккеисты "Юности" являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 (4:1) годах, а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с "сухим" счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский "Неман". В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским "Локомотивом" (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского "Динамо" (4:1). Хоккеисты "Шахтера" в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому "Металлургу" (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский "Неман" (4:3).

Следующий матч финальной серии пройдет 28 марта в Минске, а 31 марта и 1 апреля соперники встретятся в Солигорске. Затем, если понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона "Юность" переиграла "Неман" с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились столичный "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-

Фото Сергея Шелега