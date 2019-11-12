"Юность" уступила "Ред Булл Мюнхен" в первом матче 1/8 финала хоккейной ЛЧ, ведя 2:0 после первого периода

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" уступили "Ред Булл Мюнхен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:3 (2:0, 0:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок получился очень зрелищным. Начало матча складывалось по сценарию мюнхенцев, которые активно прессинговали хозяев на их половине площадки. Вратарь "Юности" Игорь Брикун действовал без ошибок, отводя угрозы от своих владений.

В одной из контратак на 9-й минуте встречи форвард белорусской команды Егор Гайнетдинов поразил ворота мюнхенцев, открыв счет своим шайбам на престижном турнире.

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать восемь минут. Быстрая атака "Юности" завершилась броском Михаила Стефановича, который попал в штангу. Затем Иван Дроздов добил шайбу в ворота "Ред Булл Мюнхен". За 33 секунды до конца периода Михаил Стефанович забросил третью шайбу, которую судейская бригада не засчитала.

Во втором периоде команды продолжили играть в атлетичный, быстрый хоккей. Представитель молодежной сборной Германии Джастин Шутц, который защищает цвета мюнхенцев, реализовал выход один на один с Игорем Брикуном и сократил разницу в счете. В конце периода у "Ред Булл Мюнхен" был отличный шанс сравнять счет: Крис Бурк, замыкая передачу Джастина Шутца, почти забросил вторую шайбу "быков" в матче, но Игорь Брикун спас ворота "Юности".

В третьем периоде белорусы больше минуты играли втроем против пятерки гостей. За 30 секунд до выхода на лед Артема Аносова немцы реализовали численное преимущество - 2:2. А на 44-й минуте встречи при игре в равных составах Ясин Элис вывел немецкий клуб вперед. До финального свистка счет не изменился.

Ответный матч в Мюнхене состоится 20 ноября.-0-

Фото ХК "Юность"