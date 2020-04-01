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01 апреля 2020, 21:37

"Юность" выиграла у "Шахтера" в четвертом финальном матче чемпионата Беларуси и повела в серии со счетом 3:1

Во время матча. Фото ФХБ
Во время матча. Фото ФХБ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" победили солигорский "Шахтер" в четвертом поединке финальной серии чемпионата Беларуси - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). В настоящее время счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостояние прошло в Солигорске на льду спортивно-зрелищного комплекса "Ледовый дворец спорта".

Хозяева ледовой площадки динамично начали матч, атакуя владения голкипера "Юности". Однако реализовать задуманное "горнякам" не удалось. На 18-й минуте игры нападающий минчан Всеволод Кашкар реализовал большинство и открыл счет. Через 26 секунд его поддержал партнер по команде форвард Максим Парфеевец - 2:0.

Во втором периоде минчане попытались приумножить преимущество, постоянно играя в зоне "Шахтера". "Горняки" оборонялись, изредка контратакуя. Ни одной из команд не удалось забросить шайбу.

После второго перерыва минчане продолжили прессинговать "Шахтер". Хозяева изредка отвечали "Юности" агрессивной игрой, но сломать наступление гостей не смогли. На 45-й минуте Всеволод Кашкар оформил дубль, увеличив перевес подопечных Александра Макрицкого до трех шайб. "Горняки" до конца игры так и не смогли "размочить" счет.

В первом противостоянии многократные чемпионы Беларуси одолели "Шахтер" со счетом 5:1, во втором поединке "горнякам" удалось взять реванш - 3:2. В третьем противоборстве в Солигорске викторию праздновали минчане - 2:1.

Следующая встреча пройдет в Минске 3 апреля и начнется в 19.00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 5". Затем, если понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Хоккеисты "Юности" являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед гродненский "Неман".-0-

Фото ФХБ

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