Юные атлеты из четырех стран примут участие в турнире Double Twist в Могилеве

25 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый республиканский турнир по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Double Twist на призы заслуженного мастера спорта, чемпионки мира и Европы, участницы Олимпийских игр Татьяны Петрени пройдет 2-5 апреля во Дворце гимнастики Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в городской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Багима".

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет из Беларуси, России, Литвы и Италии. Победа в турнире для белорусских атлетов станет пропуском в национальную сборную, а также позволит участвовать в престижных международных состязаниях.

На турнире разыграют 24 комплекта медалей в трех возрастных группах. Также жюри определит победителей в номинациях "Высший пилотаж" (за выполнение программы, имеющей самый высокий коэффициент трудности среди спортсменов старшей и средней возрастных групп по прыжкам на батуте), Double Twist (за выполнение элемента наивысшей сложности среди спортсменов старшей и средней возрастных групп по прыжкам на акробатической дорожке), "Самый юный участник" и "Самая юная участница".

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел спорта и туризма горисполкома и Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко.-0-