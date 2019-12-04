Юные баскетболисты из пяти стран сыграют на турнире памяти Владимира Рыженкова в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный международный юношеский баскетбольный турнир памяти Владимира Рыженкова пройдет в Минске с 6 по 8 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в соревнованиях примут участие команды из пяти стран, составленные из баскетболистов не старше 16 лет. У юношей за награды поспорят представители Беларуси, Литвы, Молдовы и России, у девушек - Беларуси, Польши, Литвы и Молдовы. Соревнования пройдут на площадке спорткомплекса Республиканского государственного училища олимпийского резерва (ул. Филимонова, 51/Б). Вход на все игры свободный.

Баскетбольный турнир памяти первого министра спорта и туризма, первого главы Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова будет проводиться уже в 23-й раз. Его организаторами являются Белорусская федерация баскетбола, Минспорт, НОК и Мингорисполком.-0-