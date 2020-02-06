Юные баскетболисты из трех стран сыграют на турнире памяти Николая Зарубова в Светлогорске

6 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй международный турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера БССР Николая Зарубова пройдет 6-9 февраля в Светлогорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

На площадку детско-юношеской спортивной школы №1 Светлогорского района выйдут баскетболисты 2004-2005 годов рождения. Они представят команды из Беларуси, Болгарии, России.

В течение четырех дней юноши будут соревноваться за награды турнира - кубки, медали, дипломы. Перед началом состязаний боевой настрой юных спортсменов поддержат на параде-открытии напутственными словами, творческими музыкальными номерами.

"Первый турнир памяти Николая Зарубова провели в Светлогорске в прошлом году. И интерес к нему проявили не только белорусские спортсмены, но и баскетболисты из России. В этом году география и количество участников расширились", - рассказали организаторы. Николай Зарубов с 1974 года был тренером-преподавателем по баскетболу в ДЮСШ №1 в Светлогорске, 10 лет - директором этой школы. Воспитал целую плеяду спортсменов высокого класса, выступавших в профессиональных клубах. В сентябре 2018-го на 70-м году заслуженный тренер ушел из жизни.

Состязания нацелены на сохранение памяти о Николае Зарубове, популяризацию баскетбола, спорта, здорового образа жизни, укрепление дружественных связей между командами из разных стран.

Организуют турнир отдел спорта и туризма Светлогорского райисполкома, ДЮСШ №1.-0-