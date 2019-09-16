Юные белорусские гребцы выиграли 19 медалей на международной регате в Братиславе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятнадцать медалей различного достоинства выиграли юные белорусские гребцы на байдарках и каноэ на представительной международной регате "Олимпийские надежды", завершившейся в Братиславе. В состязаниях принимали участие 832 спортсмена 2002-2004 годов рождения из 36 стран, выявлявшие сильнейших в заездах на дистанциях 1000, 500 и 200 метров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В белорусской сборной две золотые медали на свой счет записал Викентий Артюховский, не знавший себе равных в соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м и на аналогичной дистанции в стартах каноэ-двоек. В этом виде программы он объединил усилия с Александром Зубком.

Порадовали победами и представительницы прекрасного пола. Карина Жук и Ева Данильчук первенствовали в заездах каноэ-двоек на 500 м. Ангелина Бардановская не знала равных в гонках каноэ-одиночек (500 м).

Кроме того, на счету наших юных спортсменов 11 серебряных и пять бронзовых медалей.-0-