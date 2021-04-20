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20 апреля 2021, 15:58

Юные белорусы и дети из 211 стран и регионов установят новый Мировой рекорд Гиннеса

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", девятый сезон этого мероприятия пройдет онлайн с 14 по 29 мая 2021 года. Впервые в истории состоится Форум послов "Футбола для дружбы", где представители футбольных академий и журналисты со всего мира соберутся в Стамбуле на кануне финала Лиги Чемпионов УЕФА, чтобы обсудить вопросы развития детского футбола.

В этом году "Футбол для дружбы" вновь объединит онлайн юных участников – девочек и мальчиков – из 211 стран и регионов. Юные футболисты 12-14лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" 2021. Чемпионат пройдет на базе футбольного симулятора F4F World, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS. Юные журналисты будут освещать мероприятия программы в составе Международного детского пресс-центра и расскажут сверстникам о ключевых ценностях программы: дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести. В рамках финальных мероприятий "Футбола для дружбы" 2021 также состоится официальная попытка установить уже третий для программы Мировой рекорд Гиннеса. "Футбол для дружбы" уже установил два мировых рекорда Гиннеса за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

29 мая футбольные эксперты и журналисты из разных стран соберутся на Форуме послов "Футбола для дружбы", который пройдет в Стамбуле в период проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА. Представители футбольного сообщества обсудят вопросы развития детского спорта и поделятся опытом. За годы своего существования программа "Футбол для дружбы" стала важной международной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы мирового футбола и детского спорта.

"Футбол для дружбы" – международная детская социальная программа, реализуемая ПАО "Газпром" с 2013 года. За восемь сезонов "Футбол для дружбы" объединил более 15 000 участников из 211 стран и регионов. В спортивных, образовательных и экологических мероприятиях программы приняли участие более 6 млн человек по всему миру. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 50 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций.

Кармен Посо, со-основательница Футбольной академии для девочек "Лас супер подеросас", победительница первой Международной премии "Футбола для дружбы", Боливия: "Программа "Футбол для дружбы" предоставляет футбольным экспертам площадку для диалога. Сейчас это особенно важно, так как перед нами встают все новые вопросы развития детского и юношеского спорта. Обмен опытом и проектами на площадке Форума "Футбол для дружбы" помогает футбольным академиям и организациям в решении этих вопросов".

Робин О'Дэй, директор Футбольной академии О'Дэй, Ирландия: "Футбол для дружбы" – уникальная программа, которая дает детям со всего мира возможность окунуться в межкультурную среду без барьеров, подружиться с ровесниками из противоположных точек земного шара, прививает им общечеловеческие ценности и дает возможность быть услышанными. Это важные элементы в воспитании будущих мировых лидеров".

Евгений Шпаков, представитель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" "Онлайн-формат программы "Футбол для дружбы" дает возможность детям из разных уголков страны узнать больше о любимой игре и найти единомышленников среди детей со всего мира. Также проект позволяет получить новые знания и навыки не только игрокам и юным тренерам, но и профессиональным тренерам".

Справка о программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В восьмом сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на "Футболе для дружбы" и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

В 2020 году "Футбол для дружбы" прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила более 10 тысяч игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате "Футбола для дружбы" не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://www.footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БелТА

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