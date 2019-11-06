Юные футболисты Беларуси, Венгрии, Гибралтара и Армении сыграют на турнире в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский футбольный манеж 7-11 ноября примет матчи турнира развития с участием юношеских сборных (U-15) четырех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской команды во главе с Александром Барановым пригласил для участия в соревнованиях 23 футболиста:

вратари - Иван Шимакович ("Динамо-Минск"), Матвей Коврук ("Динамо-Брест"), Михаил Рудаков ("Академия футбола АБФФ");

защитники - Данила Вергейчик, Андрей Шкондин (оба - БАТЭ, Борисов), Андрей Кухоцковалец ("Шахтер", Солигорск), Арсений Поливода, Матвей Михарин, Алексей Кожановский (все - "Динамо-Брест"), Денис Ходыко, Иван Павлов (оба - "Академия футбола АБФФ");

полузащитники - Ян Шумский, Никита Нескромный (оба - БАТЭ, Борисов), Марк Хамицевич ("Шахтер", Солигорск), Артем Турич, Артем Сидорик (оба - "Динамо-Брест"), Глеб Кучко ("Академия футбола АБФФ");

нападающие - Вадим Киселев, Николай Мирский (оба - БАТЭ, Борисов), Данила Гаврильчук (РЦОР-БГУ, Минск), Матвей Калиновский ("Динамо-Минск"), Тимофей Мартынов ("Динамо-Брест"), Владислав С

нев ("Академия АБФФ").

В стартовом поединке 7 ноября белорусы сыграют со сверстниками из Гибралтара (начало матча в 11.30), а затем на поле выйдут команды Венгрии и Армении (14.00). Во втором туре 9 ноября хозяева встретятся с командой Армении (11.30), а венгры сыграют с гибралтарцами (14.00), 11 ноября белорусские футболисты будут соперничать со сборной Венгрии (13.00), а до этого встретятся команды Армении и Гибралтара (11.00). Вход на все игры свободный. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" на своем официальном сайте организует трансляции всех игр турнира развития.-0-