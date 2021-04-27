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27 апреля 2021, 14:50

Юные футболисты из Беларуси примут участие во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" 2021

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы Всемирного онлайн-чемпионата Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", в ходе открытой жеребьевки были определены 32 сборные онлайн-чемпионата. Юные футболисты из 211 стран и регионов будут соревноваться за звание чемпионов мира в составе международных сборных.

25 апреля, в Международный день футбола и дружбы, состоялась Открытая жеребьевка Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021. Ведущими Открытой жеребьевки стали юные послы проекта, Aнанья Камбодж из Индии и Юсуф Моаззам из Пакистана, Шикейли Асенсьон из Арубы и Алинур Габиденулы из Казахстана, которые определили составы 32 сборных Дружбы. Сформировано в общей сложности восемь игровых групп. В состав каждой группы вошли четыре команды, названные в честь редких и исчезающих видов животных. Открытая жеребьевка доступна в записи на канале программы на YouTube:

В 2021 году Всемирный онлайн-чемпионат по "Футболу для дружбы" пройдет на платформе многопользовательского симулятора Football for Friendship World, разработанного специально для программы, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, Apple, macOS, Android и iOS. Каждая сборная состоит из шести игроков. Продолжительность одной игры – два тайма по 3,5 минуты. До 1 мая футбольные академии по всему миру могут номинировать в качестве игроков девочек и мальчиков в возрасте 12-14 лет.

Финальные мероприятия Девятого сезона пройдут онлайн с 14 по 29 мая. Отборочные матчи Всемирного онлайн-чемпионата состоятся 27 и 28 мая, а финал – 29 мая. Одновременно в Стамбуле (Турция) 29 мая пройдет Форум национальных послов "Футбола для дружбы", приуроченный к финалу Лиги чемпионов УЕФА. На Форуме соберутся представители футбольных академий и журналисты со всего мира для обсуждения вопросов развития детского футбола.

В этом году "Футбол для дружбы" совершит официальную попытку установить уже третий Мировой рекорд Гиннесса™ . Программа уже установила два мировых рекорда за самую многочисленную футбольную тренировку и самое массовое онлайн-мероприятие в истории.

Иван Галаев, 12 лет, юный участник из Латвии: "Дорогие участники "Футбола для дружбы" 2021, добро пожаловать в мир Девяти ценностей! Для меня было большой честью и радостью принять участие в "Футболе для дружбы" в 2020 году. Это идеальное место для того, чтобы жить в дружбе, мире и восторженно любить футбол. Желаю вам удачи, и повеселитесь в Девятом сезоне. Наслаждайтесь!".

Мухаммед И Джаллоу, 14 лет, юный участник из Гамбии: "Когда мой отец впервые посоветовал мне принять участие в "Футболе для дружбы", я не сразу понял, что это значит. Но когда стал искать информацию, то осознал, что речь идет о гораздо большем, чем о простой игре. Во-первых, это справедливость. Во-вторых, футбол сеет не раздор, а дружбу. В-третьих, лучший способ играть в футбол – это регулярные тренировки. Я действительно много тренируюсь. Когда я только начал играть, все мои товарищи по команде были лучше меня по крайней мере в три раза. Я начал много работать над собой, пока не попал в первую команду и даже стал в ней лучшим. Я научился никогда не сдаваться. И, в-четвертых, когда узнал, что буду участвовать в этом замечательном проекте, – это будто мечта сбылась. Спасибо за все!".

Справка о программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В восьмом сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращении домой продолжают делиться опытом, полученным на "Футболе для дружбы", и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

"Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 50 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два Мировых рекорда Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку в истории и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Официальные интернет-ресурсы программы:

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Информационный партнер Всемирного онлайн-чемпионата Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство

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