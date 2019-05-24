Юные футболисты Первомайского района выиграли минский финал "Кожаного мяча"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе футбольного клуба "Минск" сегодня завершился городской финальный турнир юных футболистов "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче младшей возрастной группы (2009-2010 годов рождения) футболисты Первомайского района победили сверстников из Московского района - 4:0. Третьими финишировали спортсмены Фрунзенского района.

В средней группе (2007-2008) лучшими также стали представители Первомайского района, взявшие верх над соперниками из Фрунзенского района. Бронзу завоевали футболисты Октябрьского района.

Призы победителям и призерам вручил чемпион СССР 1982 года, заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко.

После завершения предварительных турниров в регионах лучшие команды соберутся на республиканский финал "Кожаного мяча", который пройдет 2-6 сентября также на полях ФК "Минск".

Организаторами соревнований юных футболистов выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Президентский спортивный клуб, ассоциация "Белорусская федерация футбола", БРСМ.-0-