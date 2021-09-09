Юные футболисты сыграют в товарищеском матче с "Динамо-Брест"

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На основном поле областного спортивного комплекса "Брестский" сегодня в товарищеском метче сыграют "Динамо-Брест" и местные воспитанники детско-юношеской спортивной школы, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по работе с болельщиками футбольного клуба Дмитрий Миц.

"Мечта каждого ребенка - сыграть на основном поле, тем более против состоявшихся футболистов. В этом и посыл - подарить детям эмоции. Возможно, кто-то получит больший стимул тренироваться, чтобы достичь спортивных результатов. А футболистам хотим напомнить, что дети являются их самыми преданными и рьяными болельщиками", - отметил Дмитрий Миц.

В акции примут участие воспитанники ДЮСШ до 12 лет. Мероприятие начнется в 18.00. Организуют его максимально приближенным к атмосфере большого футбола. В распоряжении юных спортсменов будет основное поле брестского стадиона. Там для них наставники проведут тренировочное занятие. Будет играть музыка, как на разминке основной команды, включат и освещение. Кульминацией вечера станет товарищеский матч между воспитанниками спортшколы и динамовцами. Одновременно на газон выйдут 80 детей и 11 игроков главной команды.

Ориентировочно спарринг начнется в 19.00. Вход на стадион будет свободным для всех желающих.

Если акция понравится юным футболистам, то ее планируют организовать снова.-0-