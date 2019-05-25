Юные гандболисты Гомельской области и Минска стали победителями "Стремительного мяча"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные гандболисты Гомельской области и Минска стали победили республиканских соревнований "Стремительный мяч", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивной клубе.

Финалы турнира состоялись в Гомеле. В решающем матче среди девочек хозяева площадки были сильнее соперниц из Гродненской области - 20:16. В игре за третье место команда Минска победила Минскую область - 33:17.

В соревнованиях среди мальчиков упорным получилось противостояние команд Брестской области и Минска, в котором успех был на стороне столичной дружины - 23:19.

Традиционно обладатели золота, серебра и бронзы были отмечены специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами.

Лучшими игроками республиканских соревнований стали Андрей Цяк (Брестская область) и Марина Бережанина (Могилевская область). Наград удостоены и лучшие игроки по амплуа.

Республиканские соревнования по гандболу "Стремительный мяч" стали хорошей традицией и возможностью для юных спортсменов со всей страны проявить себя. Подготовка к состязаниям позволяет дополнительно обеспечить спортивный досуг детей и подростков, способствует популяризации гандбола и профилактике правонарушений. Также это одно из направлений поиска и выявления одаренных юных спортсменов, комплектования сборных команд Беларуси по гандболу, повышения уровня спортивного мастерства белорусских гандболистов и их команд.

Организаторами соревнований выступили Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Министерство образования, Гомельский облисполком, БРСМ и федерация гандбола.-0-