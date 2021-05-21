Юные гандболисты Минска стали победителями финала "Стремительного мяча"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 21 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:56 БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов Экономика
16:55 Как в Кобринском лесхозе выращивают лес и приумножают природное богатство Регионы
16:54 Житель Гродно заработал на распространении наркотиков более $6 тыс. - расследование завершено Происшествия
16:53 Турчин: сильное и независимое государство строят крепкие и дружные семьи Общество
16:49 Любителей активного отдыха приглашают на велофестиваль в Витебский район Регионы
16:47 В Витебске начинают выпускать железобетонные плиты перекрытия на экспорт Регионы
16:44 ЕЭК разработала предложения по финансовому мониторингу в странах ЕАЭС Экономика
16:37 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране В мире
16:36 Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах Происшествия
16:35 Прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с протестами Происшествия
16:31 В Ростовской области на очистных сооружениях произошло ЧП - 10 человек погибли В мире
16:31 Кубрин: Беларусь и Россия не могут не противодействовать агрессивной политике Запада Политика
16:16 Сколько стоит вырастить сына-хоккеиста? Родители делятся опытом Спорт
16:12 ФОТОФАКТ: Пятый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона стартовал в Минске Спорт
16:09 В Воложинском районе на участке дороги М7 сегодня временно ограничат движение Регионы
15:57 Орша будет культурной столицей Беларуси в 2022 году Культура
15:54 Более 9 тыс. неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот в Гомельской области за 30 лет Регионы
15:52 Сказка для слепых детей: в Минске презентовали тактильную книгу Елены Масло Культура
15:48 МВД и Православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве по профилактике наркомании Общество
15:47 Юные гандболисты Минска стали победителями финала "Стремительного мяча" Спорт
15:34 Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович Экономика
15:25 Белагропромбанк презентовал карту "Драйв" для автомобилистов! Экономика
15:23 Против Беларуси и России идет гибридная война с применением всего спектра технологий - Гайдукевич Общество
15:19 В Лиозно парень представился милиционером и ограбил пенсионерку Происшествия
15:15 Александра Саснович проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде Спорт
15:09 Солигорчанин убил соседку и инсценировал ее самоубийство: расследование завершено Происшествия
15:03 Савиных: мы должны давать всем угрозам адекватный и своевременный ответ Общество
15:02 В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко Общество
14:52 ФОТОФАКТ: Кастинг конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2021" проходит в Минске Регионы
14:47 Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
21 мая 2021, 15:47

Юные гандболисты Минска стали победителями финала "Стремительного мяча"

Фото handball.by
Фото handball.by

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился финальный этап соревнований юных гандболистов "Стремительный мяч - 2021", в которых играли юноши и девушки 2007-2008 годов рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В решающем поединке состязаний юношей первая команда Минска взяла верх над второй столичной дружиной со счетом 31:21. В игре за бронзовые награды командам Гродненской и Брестской областей не хватило основного времени - была зафиксирована ничья 24:24. В овертайме лучше сыграли гродненские спортсмены, которые выиграли с преимуществом в два мяча - 31:29.

У девушек в финале гандболистки команды "Минск-1" победили соперниц из Минской области со счетом 28:26.  Бронзу завоевали гандболистки Могилевской области, обыгравшие в матче за 3-е место представительниц Гомельского региона - 26:20.

Во время торжественной церемонии закрытия финального турнира победителей и призеров наградили мэтр белорусского гандбола заслуженный тренер Советского Союза и Беларуси Спартак Миронович, руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, представители министерств спорта и туризма, образования, Мингорисполкома, Белорусской федерации гандбола и БРСМ.  

Состязания будущих белорусских гандбольных звезд проводятся с 2007 года. По традиции они проходят в три этапа: сначала районные и городские отборочные турниры, победители которых получают право сыграть в финальном этапе, причем каждый год он проводится в разных регионах страны для популяризации гандбола.

Победители и призеры награждаются специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гандбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Сколько стоит вырастить сына-хоккеиста? Родители делятся опытом
Во время соревнований ФОТОФАКТ: Пятый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона стартовал в Минске
Александра Саснович. Фото из архива Jimmie48/WTA Александра Саснович проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде
Фото из архива "Шахтер" примет минское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Фото из архива Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии
Фото ГК "Мешков Брест" "Мешков Брест" завершил выступление в гандбольной Лиге чемпионов
Главное
"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования
Лидеры стран ЕАЭС обсудили тему формирования общего рынка газа
Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков
Комфорт на первом месте: застройщик предлагает машино-места по выгодным ценам
Топ-новости
Лукашенко выступил за принятие алгоритмов по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС
Лукашенко призывает активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь"
Ермошина: до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет
В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович
Савиных: мы должны давать всем угрозам адекватный и своевременный ответ
Турчин: сильное и независимое государство строят крепкие и дружные семьи
Прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с протестами
Подвиг народа в ВОВ лежит в основе фундамента белорусского государства - Шуляк
Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения
По предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике
Минздрав пересмотрел порядок организации контролируемого лечения
В Госдуме предложили создать комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России
Куба решительно осуждает попытки дестабилизации Беларуси и покушения на Лукашенко - Президент Кубы
ФОТОФАКТ: Кастинг конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2021" проходит в Минске
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.