Юные гандболисты Минска стали победителями финала "Стремительного мяча"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился финальный этап соревнований юных гандболистов "Стремительный мяч - 2021", в которых играли юноши и девушки 2007-2008 годов рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В решающем поединке состязаний юношей первая команда Минска взяла верх над второй столичной дружиной со счетом 31:21. В игре за бронзовые награды командам Гродненской и Брестской областей не хватило основного времени - была зафиксирована ничья 24:24. В овертайме лучше сыграли гродненские спортсмены, которые выиграли с преимуществом в два мяча - 31:29.

У девушек в финале гандболистки команды "Минск-1" победили соперниц из Минской области со счетом 28:26. Бронзу завоевали гандболистки Могилевской области, обыгравшие в матче за 3-е место представительниц Гомельского региона - 26:20.

Во время торжественной церемонии закрытия финального турнира победителей и призеров наградили мэтр белорусского гандбола заслуженный тренер Советского Союза и Беларуси Спартак Миронович, руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, представители министерств спорта и туризма, образования, Мингорисполкома, Белорусской федерации гандбола и БРСМ.

Состязания будущих белорусских гандбольных звезд проводятся с 2007 года. По традиции они проходят в три этапа: сначала районные и городские отборочные турниры, победители которых получают право сыграть в финальном этапе, причем каждый год он проводится в разных регионах страны для популяризации гандбола.

Победители и призеры награждаются специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами.-0-