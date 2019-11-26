Юные гребцы Гомельской области посоревнуются за награды регионального первенства

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первенство Гомельской области по академической гребле на тренажерах "Концепт" пройдет с 5 по 6 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №6 по гребле в областном центре будут соревноваться юноши и девушки 2004-2005 годов рождения, а также младшие юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Ожидается, что на старты выйдут более 60 гребцов из Гомеля, Мозыря, Светлогорска, Жлобина.

Спортсменам предстоит посоревноваться в заездах на 1 тыс. и 1,5 тыс.м. По итогам соревновательной программы определят победителей и призеров первенства. Им вручат медали и дипломы.

"По итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит регион на первенстве республики. Оно пройдет в Минске с 22 по 23 декабря", - отметили в управлении.

Также областное первенство нацелено на повышение уровня спортивного мастерства гребцов, развитие и популяризацию академической гребли, приобщение юношей и девушек к здоровому образу жизни.-0-