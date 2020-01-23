Юные гребцы Гомельской области посоревнуются за награды регионального первенства

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первенство Гомельской области по общефизической подготовке по академической гребле среди юношей и девушек пройдет в Гомеле 30-31 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

За награды соревнований в СДЮШОР №6 по гребле областного центра будут бороться команды из Гомеля, Мозыря, Светлогорска, Жлобина. Участники выступят в двух возрастных группах: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

В программу включены тяга лежа, напрыгивания на гимнастическую скамейку, поточные прыжки, бег.

По итогам состязаний сформируют сборную команду, которая в феврале представит область на республиканских соревнованиях по общефизической подготовке по академической гребле в Полоцке.

В управлении спорта и туризма отметили, что первенство является важнейшим этапом повышения уровня мастерства спортсменов. Также соревнования нацелены на дальнейшее развитие и популяризацию академической гребли, спорта, приобщение молодежи к здоровому образу жизни.-0-