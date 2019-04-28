Юные хоккеисты "Динамо" победили в минском турнире серии World Selects Invitational

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты "Динамо" заняли первое место в международном турнире серии World Selects Invitational, который завершился в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

На стадии полуфинала команда хозяев, составленная из игроков 2006 года рождения, переиграла соперников из Czech Knights (Чехия) - 6:0. Авторами голов у победителей стали Олег Хомченко (дважды), Илья Сансевич, Богдан Козловский, Илья Лахнов, Ярослав Брызгалов. В финале соревнований минчане в овертайме одолели "Советские Крылья" из Москвы - 3:2 (Никита Яценко, Даниэль Павловский, Богдан Белкин).

Нападающий "Динамо" Никита Яценко признан MVP турнира.

"Два поражения на старте турнира нас огорчили. Не могли мои подопечные забить. Однако после доминировали в оставшихся матчах. В команде хорошие три звена, которые на международном уровне смотрелись уверенно. Теперь команду ждет турнир элитной категории во Франции, где соперники будут еще сильнее", - отметил главный тренер команды Андрей Заливако.-0-