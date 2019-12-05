Юные хоккеисты Гомеля поборются за путевку на областной этап турнира "Золотая шайба"

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" пройдет в Гомеле 5 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе спорта и туризма горисполкома.

Состязания для ловких, маневренных и стратегически подкованных спортсменов состоятся в Ледовом дворце.

Соревнования проводятся среди команд детей и подростков в дивизионе А. На лед выйдут представители районов Гомеля 2003-2005 годов рождения. Это мальчики и юноши с достаточно высоким уровнем игры, которые оттачивают свое мастерство на физкультурно-спортивных сооружениях с искусственным льдом.

Торжественное открытие запланировано на 11.00. С напутствием к ребятам обратится нападающий ХК "Гомель" Денис Зайчик.

Командные дуэли пройдут по круговой системе. Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами. Лучшая команда получит право представлять город на областном этапе республиканского турнира "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

"Золотая шайба" - не только увлекательные соревнования и интересный опыт для ребят, но и шанс заявить о себе, попасть в специализированные спортивные школы по хоккею. История соревнований насчитывает более полувека. В первом турнире "Золотой шайбы" в сезоне 1964-1965 годов приняли участие 57 команд. Основателем турнира и председателем клуба "Золотая шайба" был заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. С распадом СССР наступил спад в развитии детского любительского хоккея.

В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года соревнования проводятся на призы Президента Беларуси.-0-