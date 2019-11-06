Юные хоккеисты из четырех стран поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеские команды Беларуси, Латвии, России и Словакии поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба. Турнир пройдет на льду малой ледовой площадки "Чижовка-арены" в Минске с 8 по 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Состязания откроются 8 ноября матчем между сборными Латвии и России, а затем белорусская сборная сыграет против команды Словакии. На следующий день, 9 ноября, россияне встретятся со словаками, а белорусы со сверстниками из Латвии. Закроют соревнования встречи дружин Словакии и Латвии, Беларуси и России. Матчи команды Дмитрия Шульги каждый день будут начинаться в 16:30. Вход на игры - свободный.

Кубок Президентского спортивного клуба проводится в Беларуси на традиционной основе. Победителями ледовых баталий на столичном льду за время проведения состязаний становились сборные России (8 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз).

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, "Чижовка-Арена", Минский горисполком, Федерация хоккея Беларуси.-0-