Юные хоккеисты из Новополоцка померялись силами со сверстниками из Швейцарии, Германии и Франции

2 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Юные хоккеисты из Новополоцка накануне Нового года приняли участие в 24-м международном детском хоккейном турнире памяти Жана Тэнгли, который проходил в швейцарском городе Марли. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Впервые в истории турнира участие в нем приняла команда из Беларуси - новополоцкий хоккейный клуб "Химик-2006". Команда провела пять матчей, в двух одержав победу и в трех уступив. Новополоцкому "Химику" противостояли детские хоккейные клубы из Швейцарии, Германии и Франции.

Победу одержал хоккейный клуб из Лугано (Швейцария). Награды участникам и команде-победителю вручили мэр города Марли Жан-Пьер Хельблинг и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич на правах почетного гостя турнира.

Участие команды из Беларуси в турнире стало возможным благодаря почетному консулу Беларуси в Лозанне Андрею Нажескину, посольству Беларуси в Швейцарии и Федерации профсоюзов Беларуси.

Международный детский хоккейный турнир памяти Жана Тэнгли проводится в Марли ежегодно с 1995 года, традиционно в канун Нового года и носит имя всемирно известного швейцарского художника.-0-

Фото посольства Беларуси в Швейцарии