Юные хоккеисты разыграют Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание игр международного хоккейного турнира среди юношеских сборных "Кубок Президентского спортивного клуба", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.
Турнир пройдет с 8 по 10 ноября на площадке "Чижовка-Арены". Почетный трофей разыграют юношеские сборные Беларуси (U-17), Латвии (U-17), России (U-16) и Словакии (U-16).
Расписание турнира:
8 ноября
Латвия - Россия, 13.00;
Словакия - Беларусь, 16.30;
9 ноября
Россия - Словакия, 13.00;
Беларусь - Латвия, 16.30;
10 ноября
Словакия - Латвия, 13.00;
Беларусь - Россия, 16.30.
В минувшем году победителями стали российские хоккеисты. Белорусская команда заняла второе место.
Международный турнир по хоккею с шайбой "Кубок Президентского спортивного клуба" ведет отсчет своей истории с ноября 2007 года и является первым международным детско-юношеским турниром по хоккею, проводимым в Беларуси на традиционной основе.-0-