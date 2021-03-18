Юные хоккеисты столицы оспорят Кубок вызова на льду "Минск-Арены"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты столицы оспорят Кубок вызова на призы Федерации хоккея Беларуси и ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В турнире, который пройдет 19-20 марта на "Минск-Арене", примут участие юноши 2011 года рождения. Планируется участие восьми команд. Школы "Юности" и "Динамо" будут представлены тремя коллективами каждая. От СДЮШОР им.Руслана Салея выступит две дружины. На первом этапе участники турнира разделятся на две группы (по четыре команды) и проведут круговые турниры. Матчи будут проводиться на половине площадки в формате 3х3 и включать два периода по 15 минут "грязного" времени с пятиминутным перерывом между ними.

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в финал. Участники, занявшие вторые места в каждой из групп, сразятся в матче за третье место. Оба медальных противоборства пройдут в рамках церемонии закрытия сезона ХК "Динамо-Минск". Тренерами детских команд выступят ключевые игроки клуба, а также один из лучших белорусских хоккеистов в истории НХЛ (ныне один из наставников "зубров") Михаил Грабовский.

"Идея проведения турнира родилась во время общения с другими тренерами, и я очень рад, что эта инициатива нашла поддержку у менеджмента минского "Динамо" и Федерации хоккея Беларуси. Хотелось задействовать хоккеистов клуба, чтобы они вдохновили детей. Знаю, как они следят за командой. Мой сын узнавал расписание матчей на неделю вперед, после каждой игры смотрел статистику, - поделился своими ожидании от Кубка вызова Михаил Грабовский. - К тому же для юных хоккеистов это возможность сыграть на льду "Минск-Арены", посетить раздевалку команды. Финал и матч за третье место пройдут в рамках церемонии закрытия сезона, на трибунах будут родители, болельщики, думаю, эти игры станут незабываемым событием для детей. Верю, что этот турнир будет проводиться каждый год".

Соорганизаторами турнира выступают Федерация хоккея Беларуси и ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск"-0-.