Юные легкоатлеты Гомельской области первенствовали в командном зачете Школиады-2021

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные легкоатлеты Гомельской области первенствовали в командном зачете республиканских соревнований "Школиада-2021", которая завершилась в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Победившая дружина записала на свой счет 5376 очков. Второе место заняли юные легкоатлеты Гродненской области – 5234 очка. Замкнул тройку сильнейших коллектив Витебской области –5115 очков.

Что касается личных состязаний, то в забегах на 60 м у мальчиков не было равных Ивану Белоусову из Гомельской области. У девочек в данной дисциплине победила Варвара Алексеева из Минской области. Они же лучше конкурентов прыгнули в длину.

В метании мяча у парней победу праздновал Никита Бовтрель из Гомельской области. Среди девочек выиграла Екатерина Кит. В беге на 800 м у мальчиков лучше других проявил себя Карим Лансари (Брестская область). У девочек в беге на 500 м дистанции не было равных Марии Харченко (Гомельская область).

В многоборье у мальчиков тройку сильнейших составили Иван Белоусов (Гомельская область) - 238 очков, Карим Лансари (Брестская область) - 237 очков и Павел Артемьев (Гродненская область) - 220 очков.

Среди девочек трио медалисток в многоборье выглядит следующим образом: София Харченко - 249 очков, Мария Харченко (обе - Гомельская область) - 229 очков, Варвара Алексеенко (Минская область) - 227 очков.

В соревнованиях принимали участие 210 юных спортсменов, объединенные в команды областей и города Минска.-0-