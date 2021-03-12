Юные легкоатлеты соревнуются в финале проекта "300 талантов для Королевы"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап проекта "300 талантов для Королевы" стартовал сегодня в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа соревнований включает эстафету 8х50 м, метание мяча, прыжок на скакалке и барьерный бег на 30 м. В состязаниях принимают участие школьники, которые прежде чем попасть в финал прошли многоступенчатый отбор.

Поддержать юных спортсменов пришли глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, ректор БГУФК Сергей Репкин, главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич, бронзовая медалистка чемпионата мира-2011 в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова, представители БФЛА.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, поздравляя юных спортсменов с началом состязаний, отметил, насколько важную роль играет турнир для развития легкой атлетики в стране. "Поздравляю вас с тем, что вы прошли кропотливый отбор и принимаете участие в сегодняшнем празднике. В Беларуси легкая атлетика - один из ключевых видов спорта. Атлеты с честью представляют нашу страну на самых престижных состязаниях. Вот и не так давно чемпионом Европы стал прыгун в высоту в помещении Максим Недосеков. Но именно из таких детских соревнований начинается путь к вершинам большого спорта. Мечты становятся реальностью, и у каждого из вас, ребята, есть такая возможность. Вы прошли серьезный отбор на районных, областных стартах, и сегодняшнее ваше участие в финальном этапе проекта уже победа. С праздником, удачи, успехов и здоровья!" - сказал он.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года.-0-